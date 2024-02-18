Армения - не союзник России по Украине

Армения не является союзником России по вопросу Украины.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.

"Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ - дружественный нам народ", - сказал политик.

Вместе с этим он заявил, что республика должна диверсифицировать свою внешнюю политику и отношения в сфере безопасности. "Иного пути нет", - подчеркнул Панишян.

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