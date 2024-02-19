Япония выделит пакет помощи Украине

Банк международного сотрудничества Японии предоставит Черноморскому банку торговли и развития финансирование в размере до $150 млн на реализацию проектов по развитию Украины. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Этим утром был подписан меморандум между Японским банком для международного сотрудничества и Черноморским банком торговли и развития о двухэтапном предоставлении последнему до $150 млн в качестве ссуды", - сказала Свириденко.

По ее словам, деньги пойдут на развитие структурных проектов в таких областях, как сельское хозяйство и транспортная сфера.

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