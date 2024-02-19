https://news.day.az/world/1638454.html Хуситы нанесли удар по британскому Rubymar - судно может затонуть
Хуситы нанесли удар по британскому Rubymar - судно может затонуть
Хуситы нанесли удар по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, оно получило серьезные повреждения и может затонуть.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении мятежников.
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