ECOWAS готовится снять санкции против Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) готовится снять жесткие экономические санкции с Нигера, введенные против страны после прихода к власти военных в июле минувшего года.

Как передает Day.Az. об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на неназванных западноафриканских министров.

"Санкции <...> должны были помочь быстро остановить волну государственных переворотов, вернуть в Нигере на пост [свергнутого] президента Мохамеда Базума. Однако это не сработало, и поэтому мы как политические лидеры обязаны пересмотреть это решение", - объяснил один из собеседников издания.

По данным журнала, о снятии санкций планируется объявить накануне Рамадана, начинающегося в мусульманских странах Африки 10 марта. Как отметил другой источник издания, "[решение] не должны заблокировать", хотя и есть несколько стран, которых еще нужно убедить в необходимости этой меры. Чиновник надеется, что такая идея снятия санкций будет воспринята как "рука помощи" и поможет отменить решение о выходе из ECOWAS Альянса государств Сахеля (АСГ), в который входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!