https://news.day.az/world/1638459.html Премьер Грузии отправился с Брюссель
Премьер Грузии отправился с Брюссель
Премьер Грузии отправился в Брюссель.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, это первый зарубежный визит Ираклия Кобахидзе в качестве главы правительства.
В делегацию также вошли министры экономики, обороны и иностранных дел.
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