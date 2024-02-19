Премьер Грузии отправился с Брюссель

Премьер Грузии отправился в Брюссель.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, это первый зарубежный визит Ираклия Кобахидзе в качестве главы правительства.

В делегацию также вошли министры экономики, обороны и иностранных дел.

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