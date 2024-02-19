В Польше высказались против размещения ядерного оружия в стране

Заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек выступает против размещения ядерного оружия в стране, о чем он сообщил в эфире первой программы радиостанции Polskie Radio, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотел бы, чтобы на территории нашей страны этого элемента (ядерного оружия - прим.) не было", - заявил замглавы польского оборонного ведомства. Он отметил, что в текущей ситуации размещение ядерного арсенала в Польше "увеличило бы уровень [потенциальной] угрозы" для безопасности страны. Политик отметил, что польские власти должны "сконцентрироваться на модернизации вооруженных сил с помощью современных обычных вооружений" для подготовки к конвенциональному военному конфликту.

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