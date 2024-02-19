Иран призвал "Хезболлах" не провоцировать США, чтобы избежать эскалации

Власти Ирана в частном порядке призывают ливанскую шиитскую организацию "Хезболлах" и другие вооруженные группировки не провоцировать США, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на ливанских и иракских чиновников.

"Иран делает все возможное, чтобы не допустить расширения войны и эскалации до точки невозврата", - сказал газете иракский чиновник на условиях анонимности.

Власти Ирана, по данным издания, публично предупредили, что военнослужащие республики готовы ответить на любую угрозу, однако "в частном порядке высшие руководители призывают к осторожности". Так, иранские чиновники в Ливане на встрече с членами "Хезболлах" в феврале заявили, что "не хотят давать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху повод для развязывания более масштабной войны в Ливане или где-либо еще". В Ираке, по информации источников, иранские представители заявили, что возобновление конфликта в регионе "может подорвать темпы переговоров о выводе американских войск из страны".

"Иран, возможно, понял, что его интересы [в регионе] будут нарушены, если он позволит своим сторонникам неограниченно атаковать силы США и коалиции", - сказал газете один из американских чиновников.

9 февраля министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран продолжит оказывать решительную поддержку Ливану и силам исламского сопротивления в регионе. По его словам, вооруженные формирования "Хезболлах" в координации с ливанской армией и правительством способны защитить Ливан. Он добавил, что Израиль не сможет вести войну на два фронта - в секторе Газа и на юге Ливана, поэтому, если Нетаньяху решится на какую-либо новую авантюру, то это станет для него концом политической карьеры.

Он также отметил, что победителями в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке станут отряды сопротивления и палестинский народ, а поджигателей войны ждет поражение. Глава иранского МИД назвал США главным виновником обострения обстановки в регионе.

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