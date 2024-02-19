Китай призвал Израиль предотвратить обострение гуманитарной катастрофы в Рафахе

Китай призывает Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа и не допустить ухудшения гуманитарной катастрофы в городе Рафах на юге анклава. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай придает большое значение событиям в Рафахе и выступает против нарушений международного права, от которых страдает гражданское население, и осуждает их, - сказала Мао Нин. - Мы призываем Израиль как можно скорее прекратить военную операцию, приложить все усилия, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить обострение гуманитарной катастрофы в Рафахе".

7 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Два дня спустя премьер поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов палестинского движения ХАМАС в этом городе.

Министр в израильском военном кабинете Бени Ганц 18 февраля заявил, что Израиль расширит военную операцию в секторе Газа на Рафах, если удерживаемые радикалами заложники не будут освобождены до конца первой декады марта.

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