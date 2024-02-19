Боррель анонсировал новые антироссийские санкции

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза предложат введение новых санкций в отношении России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенеской конференции по безопасности заявляла, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих государств.

17 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.

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