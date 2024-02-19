Главы МИД ЕС согласовали запуск миссии в Красном море

Участники встречи глав МИД ЕС в Брюсселе согласовали старт новой военно-морской миссии Евросоюза в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на европейских дипломатов.

Операция Aspides ("Щиты") будет направлена на защиту европейских судов. Как ожидается, европейские корабли будут реагировать только на атаки с моря и не будут осуществлять выстрелы в сторону материка. Миссия ЕС будет независима от возглавляемой США операции Prosperity Guardian, однако между ними будут вестись сотрудничество и обмен информацией.

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