МИД ФРГ объявил о вызове российского посла

МИД Германии объявил о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства журналистам на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел [Анналена Бербок] перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала смерть Алексея Навального. И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, министерство иностранных дел вызывают сегодня посла России", - сказала она.

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