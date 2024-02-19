https://news.day.az/world/1638530.html МИД ФРГ объявил о вызове российского посла
МИД ФРГ объявил о вызове российского посла
МИД Германии объявил о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства журналистам на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Министр иностранных дел [Анналена Бербок] перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала смерть Алексея Навального. И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, министерство иностранных дел вызывают сегодня посла России", - сказала она.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре