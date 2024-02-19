В некоторых турецких школах ввели запрет

Министерство национального образования Турции фактически запретило частным школам отмечать некоторые не свойственные турецкой культуре и традициям иностранные праздники. Как пишут местные СМИ, таким образом под запрет подпадают Хеллоуин, Пасха, Рождество, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В тексте обновленного Положения о частных образовательных учреждениях присутствует "запрет на проведение мероприятий и торжеств, противоречащих национальным, моральным, гуманистическим, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствующие психосоциальному развитию учащихся". Эти положения опубликованы в официальном правительственном вестнике Resmi gazete и вступили в силу. Таким образом, организация подобных мероприятий для учащихся в частных школах теперь противоречит закону.

На внесение этих изменений минобразования побудила волна недовольства со стороны родителей, которая прошла в декабре 2023 года. Тогда начали поступать жалобы от турецких семей по поводу празднования в школах, где учатся их дети, нетурецких праздников. В частности, большие претензии были к организации Хеллоуина, празднование которого подразумевает грим и одежду, способные напугать некоторых детей. Также в этом усмотрели и нарушение общих педагогических и социальных норм.

Эту волну недовольства активно подхватили некоторые государственные СМИ. В результате ведомство было вынуждено разослать отдельный циркуляр с предупреждением о необходимости для руководства школ следовать нормам организации мероприятий и закону о национальном образовании.

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