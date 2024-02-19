МИД Ирана об опасном влиянии присутствия ВС США в регионе на безопасность

Присутствие американских военных в Ираке подрывает стабильность и безопасность в регионе. Такое мнение выразил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы убеждены, что присутствие этих сил (ВС США - прим.) никогда не способствовало безопасности. Более того, мы считаем, что их длительное присутствие подрывает стабильность и безопасность в регионе", - приводит его слова агентство IRNA.

"Правительство и народ Ирака должны принять решение в отношении американских войск в стране", хотя их позиция предельно ясна, подчеркнул представитель МИД. Он отметил, что Тегеран принципиально выступает против присутствия иностранных вооруженных сил в регионе.

8 февраля официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул назвал силы международного альянса, возглавляемого США, дестабилизирующим фактором в республике. Он заявил, что силы коалиции вынуждают власти страны самым серьезным образом рассматривать вопрос о скорейшем прекращении ее миссии в стране. По мнению Расула, атака с помощью американского беспилотника на жилой район Багдада свидетельствует о том, что коалиция "не заботится о жизнях мирного населения и международных законах".

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