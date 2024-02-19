Власти Венгрии проигнорировали переговоры с сенаторами США о НАТО
Двухпартийная делегация американских сенаторов 18 февраля посетила Будапешт c целью призвать венгерское правительство немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, однако с ними никто не встретился. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Согласие Венгрии и вашего премьера окажет большую услугу свободолюбивым странам во всем мире", - сказал сенатор Том Тиллис во время пресс-конференции в посольстве Соединенных Штатов в Будапеште.
Никто из членов правительства Венгрии не принял приглашения на встречу. Конгрессмены Джинн Шейхин и Крис Мерфи, которые входили в состав делегации, выразили разочарование таким поступком венгерского руководства и охарактеризовали его позицию как "странную и вызывающую беспокойство".
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