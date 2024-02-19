Латвия захотела продлить запрет на въезд россиян

Власти Латвии захотели продлить срок действия запрета на въезд российских граждан в страну до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает Grani со ссылкой на распоряжение Министерства иностранных дел (МИД) государства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что распоряжение накладывает ограничения на въезд россиян в Латвию с целью туризма и отдыха. В министерстве объяснили, что продление запрета связано с угрозой внутренней безопасности страны, исходящей от граждан РФ. В МИД заключили, что россияне не могут свободно въезжать на территорию ЕС.