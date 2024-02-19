США раздумывают над поставками дальнобойных ракет Украине

Власти США работают над тем, чтобы предоставить Украине современные модификации баллистических ракет ATACMS с более дальним радиусом действия, чем у предыдущих подобных ракет, отправленных Киеву, сообщает NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает Day.Az.

"После месяцев получения запросов от украинских чиновников, администрация президента США Джо Байдена работает над поставкой Украине новых мощных баллистических ракет. (...) Сейчас США склоняются к тому, чтобы отправить в Украину новый вариант ракет ATACMS с большей дальностью", - отмечает телеканал.

По словам собеседников NBC News, в случае, если Конгресс одобрит допфинансирование Украины, США могут включить новые ATACMS в один из первых пакетов военной помощи этого года. Вместе с тем Вашингтон готов направить Киеву боеприпасы и артиллерию.

Чиновники не исключили вариант, что Вашингтон может попросить союзников предоставить Украине свои ракеты, а также пополнить американские запасы ATACMS.

Представители Пентагона в свою очередь сообщили, что у США есть ограниченный запас ATACMS и что ракеты вряд ли отправят в Украину без возможности пополнить их арсеналы.

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