Иран заявил о продолжении переговоров по ядерной сделке и снятию санкций

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что обсуждение снятия санкций против исламской республики в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) продолжается, а линии связи, позволяющие обмениваться посланиями по вопросу урегулирования иранской ядерной программы, сохраняются, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждение снятия жестоких антииранских санкций в рамках СВПД и возвращения других стран-участниц к соблюдению этого соглашения продолжается, а линии связи для обмена посланиями [по этим вопросам] все еще действуют, дипломатической путь [урегулирования] сохраняется", - передает его слова агентство Tasnim. Представитель МИД не уточнил, с кем конкретно иранские дипломаты ведут обсуждение.

Канани в ответ на просьбу прокомментировать заявление глав МИД стран Группы семи, которые выразили обеспокоенность расширением ядерной программы Тегерана, не имеющей, по их мнению, "оправдания с невоенной точки зрения", заявил, что исламская республика "отвергает эти заявления". "Те, кто ошибочно считает деятельность Ирана угрозой, входят в число стран, обладающих ядерным арсеналом, который представляет собой угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул иранский дипломат.

17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД стран семерки подчеркнули, что Иран "никогда не должен создать ядерное оружие", а также выразили "обеспокоенность по поводу неослабевающего расширения Ираном своей ядерной программы, которая не имеет убедительного оправдания с невоенной точки зрения".

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