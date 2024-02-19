США могут ввести ограничения против китайских компаний

США рассматривают возможность введения ограничений против китайских компаний, которые якобы помогают России с поставками необходимых для проведения СВО товаров. Об этом член Палаты представителей Конгресса США Джерри Коннолли (демократ, от штата Массачусетс) сообщил в интервью телеканалу CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай должен понимать, что такой же тип санкций, которые начинают охватывать Россию и влиять на ее производительность, экономические результаты и качество жизни, могут также быть введены против Китая", - отметил он. По его словам, введение ограничений начало обсуждаться после того, как появились сообщения о подобных планах со стороны ЕС.

Коннолли добавил, что санкции могут быть введены "очень скоро", однако выразил надежду, что Пекин примет меры, которые позволят США отказаться от ограничений.

12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект документа сообщило, что Европейский союз предложил странам - членам сообщества ввести торговые ограничения в отношении двух десятков компаний, включая три компании из материкового Китая, за сотрудничество с Россией. Согласно документу, ограничения коснутся технологических компаний и компаний по производству электроники, которые "содействуют усилению России в военной и технологической сферах или развитию сектора обороны и безопасности России". По его данным, рестрикции будут введены также в отношении фирм из Гонконга, Индии, Казахстана, Сербии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

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