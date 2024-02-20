Белый дом выделит $1,5 млрд для наращивания производства полупроводников

Администрация президента США Джо Байдена выделит $1,5 млрд для наращивания производства полупроводников в Соединенных Штатах. Об этом говорится в заявлении вице-президента США Камалы Харрис, распространенном пресс-службой Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, Министерство торговли США достигло предварительного соглашения с американской компанией GlobalFoundries, которое предусматривает выделение ей "примерно $1,5 млрд для расширения производства полупроводников" на территории страны, "укрепления цепочек поставок и создания тысяч высокооплачиваемых рабочих мест".

Подразумевается, что на выделенные средства компания построит завод по производству полупроводников в штате Нью-Йорк, а также нарастит производство на уже функционирующих предприятиях в штатах Нью-Йорк и Вермонт. "Чипы производства GlobalFoundries имеют ключевое значение для разработки и производства автомобилей и смартфонов, а также применяются в спутниковой и космической связи, необходимой для нашей национальной обороны и безопасности", - подчеркивается в заявлении Харрис.

В 2022 году Байден подписал "Закон о чипах и науке", который предусматривает выделение в общей сложности $52,7 млрд на возрождение американской промышленности в сфере производства полупроводников и который должен обеспечить Соединенным Штатам победу над КНР в технологической гонке.

17 октября 2023 года Министерство торговли США объявило о внесении в черный список 13 китайских компаний и расширении экспортных ограничений на продажу полупроводников в КНР. Эти предприятия, как утверждается, якобы "действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов". В октябре 2022 года США объявили о нескольких ограничениях в отношении экспорта современного оборудования для производства полупроводников в Китай.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!