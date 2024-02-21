В ЕС заявили о неготовности принять в союз воюющую страну

Европейский союз (ЕС) не готов принять в свой состав воюющее государство. Об этом сообщил бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жозе Мануэл Баррозу на конференции, посвященной процессу вступления Украины в ЕС. Его цитирует портал Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Самый сложный вопрос заключается в следующем: ЕС не готов включить в свой состав страну, находящуюся в состоянии войны, подобной конфликту в Украине, так как это означало бы принести войну в Евросоюз. Рано или поздно мы должны подготовиться к возможному соглашению о взаимопонимании", - заявил экс-глава ЕК.

Комментируя неготовность ЕС к включению Украины в его состав, Баррозу также выразил надежду на окончание боевых действий, подчеркнув важность новых политических и дипломатических подходов в урегулировании конфликта.

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