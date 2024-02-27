Госдеп отреагировал на решение парламента Венгрии по членству Швеции в НАТО

Соединенные Штаты приветствуют ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО, но ожидают завершения всех формальностей этой процедуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы, конечно, приветствуем сегодняшнее голосование в венгерском парламенте, с нетерпением ждем завершения [процесса ратификации], готовы к получению здесь, в Вашингтоне, всех [необходимых] документов, чтобы приветствовать Швецию как 32-го члена НАТО", - сказал Миллер. Он добавил, что "это еще не окончание процесса, так как "есть еще пара формальностей" для финального согласования членства Швеции в альянсе.

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