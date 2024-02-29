Премьер Японии впервые в истории страны даст показания в комиссии по политической этике

Комиссия нижней палаты парламента Японии по политической этике начала первое с 2009 года заседание, на котором премьер-министр Фумио Кисида и высокопоставленные члены правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) должны дать объяснения по поводу нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кисида стал первым в истории страны премьером, принимающим участие в заседании этой комиссии. При этом непосредственно главу правительства в нарушения финансовой отчетности не подозревают, но ранее он изъявил желание дать объяснения. По словам Кисиды, на нем лежит ответственность "как на председателе партии". При этом премьер подчеркнул, что сильнейшим образом ощущает "кризис доверия к власти со стороны японского народа".

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя участие главы правительства в заседании комиссии, выразил уверенность в том, что на фоне пристального внимания со стороны общественности премьер-министр предоставит должные объяснения.

Суть скандала

Заседание проходит в открытом режиме, на чем изначально настаивала оппозиция. Члены ЛДП возражали против этого, из-за чего заседание было перенесено, однако после решения Кисиды лично присутствовать на слушаниях сторонам удалось прийти к компромиссу.

Двухдневное заседание проводится из-за вскрывшихся в конце прошлого года финансовых нарушений в ЛДП. Как выяснилось, некоторые депутаты не фиксировали в отчетности часть средств, собранных на специальных платных мероприятиях. Внутрипартийные фракции устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на них, однако в случае превышения этих показателей ряд депутатов не отражал в отчетах сумму превышения, которая возвращалась им в виде так называемых откатов.

В первую очередь скандал касается фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которой до декабря прошлого года руководил Кисида. Однако, как предполагается, нарушения в этих двух фракциях были не такими масштабными.

Ход процесса

В четверг, как ожидается, помимо главы правительства объяснения будет давать бывший министр по административным делам и коммуникациям Рёта Такэда, который ранее был генсеком фракции Никаи. В пятницу же объяснения должны дать члены фракции Абэ: бывший генсек кабмина Хирокадзу Мацуно, экс-министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, бывший министр образования Рю Сионоя и экс-глава партийного комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги. Все они в разное время занимали пост генсека во фракции Абэ. Мацуно, Нисимура и Такаги покинули свои высокие посты из-за разгоревшегося скандала.

Как ожидается, Кисида даст объяснения по поводу мероприятий по сбору политических пожертвований, которые он проводил уже будучи на своем посту, несмотря на то, что действующие члены правительства, как считается, не должны проводить крупные мероприятия подобного рода.

Комиссия была создана в 1985 году для рассмотрения случаев подозрения депутатов в серьезных нарушениях кодекса поведения законодателей, за это время она была созвана лишь девять раз. По итогам рассмотрения комиссия может дать рекомендацию ответчикам сложить с себя полномочия или временно воздержаться от участия в парламентских заседаниях, однако эти призывы носят исключительно рекомендательный характер. Большинство мест в комиссии занимают представители правящей коалиции в составе ЛДП и ее партнера партии "Комэйто".

Громкий скандал привел к снижению рейтингов правительства до рекордно низких уровней. Из-за него своих постов уже лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП. Все они были членами фракции Абэ.

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