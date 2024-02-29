Хавьер Милей намерен провести саммит стран Латинской Америки по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей намерен провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины в 2024 году. Об этом он заявил изданию Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Милей не привел подробностей запланированного мероприятия, однако отметил, что ставит в приоритет союзнические отношения со "странами, защищающими свободу", среди которых США, Израиль и Украина.

Как отмечает Financial Times, позиция президента Аргентины отличается от курса других стран региона. В частности, президент Бразилии Лула да Силва и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор имеют иные позиции по Украине.

53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре 55,69%, возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс "Свобода наступает". Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

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