Китай и США провели консультации по международной ситуации

Дипломаты США и Китая провели в Шанхае раунд консультаций, в ходе которого обсудили международную ситуацию и острые региональные проблемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД КНР.

По его данным, 27 февраля в Шанхае помощник министра иностранных дел Китая, директор департамента политического планирования Мяо Дэю провел встречу с начальником департамента политического планирования Госдепартамента США Салманом Ахмедом. "Стороны провели откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями по вопросам внешней политики и международной ситуации, по острым региональным проблемам и другим вопросам", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Ведомство не сообщило других подробностей состоявшихся консультаций.

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