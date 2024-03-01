В США хотят возвращения РФ к диалогу по стратегической стабильности

Вашингтон хотел бы, чтобы Москва вернулась к двусторонним переговорам по теме ограничений стратегических вооружений, сообщил в четверг глава Стратегического командования Вооруженных сил США Энтони Коттон, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я совершенно точно являюсь сторонником договоров. Но все их участники должны играть по правилам. Я бы хотел, чтобы Китай пошел навстречу и сел с нами за стол переговоров. Я бы безусловно хотел, чтобы Россия вернулась туда же. Но как реалист я понимаю, что это может произойти, а может и нет. Поэтому как командиру мне нужно понимать, как построить силы на случай, если этого не произойдет", - сказал Коттон на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил.

Так он ответил на просьбу сенатора-демократа Джинн Шейхин прокомментировать ситуацию с прекращением переговоров с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и по вопросу сокращения ядерных вооружений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!