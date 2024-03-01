Иран и Россия подписали документы о сотрудничестве в различных сферах

Иран и Россия подписали 15 документов о сотрудничестве в различных сферах, передает Day.Az.

Согласно информации, церемония подписания состоялась в ходе 17-й сессии Ирано-российской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в Тегеране.

На мероприятии, в котором присутствовали министр нефти Ирана Джавад Овджи и заместитель премьер-министра России Александр Новак, были обсуждены достижений в нефтегазовой отрасли и различных аспектов двустороннего сотрудничества.

Овджи выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Ираном и Россией, отметив высокий уровень атмосферы сотрудничества между странами.

Отметив, что Россия является одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, а Иран - импортером данной продукции, министр нефти Ирана подчеркнул, что это открывает возможности для расширения торговых отношений между двумя странами.

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