Иран и Россия подписали документы о сотрудничестве в различных сферах
Иран и Россия подписали 15 документов о сотрудничестве в различных сферах, передает Day.Az.
Согласно информации, церемония подписания состоялась в ходе 17-й сессии Ирано-российской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в Тегеране.
На мероприятии, в котором присутствовали министр нефти Ирана Джавад Овджи и заместитель премьер-министра России Александр Новак, были обсуждены достижений в нефтегазовой отрасли и различных аспектов двустороннего сотрудничества.
Овджи выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Ираном и Россией, отметив высокий уровень атмосферы сотрудничества между странами.
Отметив, что Россия является одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, а Иран - импортером данной продукции, министр нефти Ирана подчеркнул, что это открывает возможности для расширения торговых отношений между двумя странами.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре