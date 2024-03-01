Армянские власти обсуждают вывод российских пограничников

Армянские власти обсуждают целесообразность присутствия пограничников ФСБ России в ереванском аэропорту Звартноц.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил секретарь правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

"Данный вопрос беспокоит как нас, так и большинство нашего общества. Внутри нашей партии идут обсуждения, решения пока нет", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Другой участник брифинга, депутат из той же фракции Владимир Варданян добавил, что "армянские силы должны охранять воздушные границы страны".

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