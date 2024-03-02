Вооруженное нападение на АЗС в Ереване

В Ереване произошло вооруженное нападение на заправочную станцию, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что сегодня, в районе 04։55, из университетской больницы №1 в полицию поступил сигнал о госпитализации пациента с огнестрельным ранением ноги.

Полицейские выяснили личность раненого - им оказался 54-летний ереванец Самвел А., а ранение он получил у бензоколонки рядом со зданием суда.

Через 15 минут, в районе 05։10, в полицию поступил сигнал о том, что оттуда же, с проспекта Аршакуняц, был госпитализирован другой пострадавший, у которого была диагностирована травма головы.

Выяснилось, что это 53-летний житель Еревана Вардан И., выстрелил в него у той же бензоколонки.

По сообщениям СМИ, в районе 04։30, двое лиц в масках (один из них - с огнестрельным оружием) явились на бензоколонку и что-то потребовали у сотрудников, однако те не подчинились. После этого, уже на улице, между ними началась потасовка, во время которой один из налетчиков выстрелил, а затем убежал вместе с сообщником.

Возбуждено уголовное дело.

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