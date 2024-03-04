Джилл Байден назвала Трампа угрозой для женщин

Супруга действующего президента США Джо Байдена Джилл Байден раскритиковала отношение бывшего главы государства Дональда Трампа к женщинам. Как передает Day.Az, ее слова приводит The Hill.

По мнению первой леди США, Трамп потратил всю жизнь, унижая женщин и обесценивая их существование, он опасен как для них, так и для семей в целом.

"Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается рукоприкладством", - сказала Байден, таким образом комментируя обвинения в домогательствах со стороны нескольких женщин в адрес Трампа.

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