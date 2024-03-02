Над Газой сбросили на парашютах груз с едой

Соединенные Штаты завершили первую операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу воздушными путем.

Продовольствие сбрасывалось на парашютах с транспортных самолетов C-130 Hercules, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, по воздуху было доставлено более 38 тысяч продовольственных наборов, вода и медикаменты на борту отсутствовали. Всего было сброшено 66 больших поддонов с грузом - по 22 с каждого самолета.

В Белом доме заявили, что такие воздушные переброски станут постоянными и что Израиль поддерживает эти усилия.

Кроме того, под давлением внутри страны и за рубежом администрация Байдена рассматривает возможность доставки помощи морем с Кипра, расположенного на расстоянии около 200 морских миль от средиземноморского побережья Газы.