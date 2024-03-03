Илон Маск спрогнозировал будущее США

Предприниматель Илон Маск заявил, что федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме выплаты процентов по долгам. Как передает Day.Az, своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

Так миллиардер прокомментировал сообщение паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором иронически отмечалось, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, правительство США считает главной проблемой именно Маска.

На это бизнесмен с шуткой отреагировал, что, очевидно, это его вина.

"Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется!" - написал Маск.

К своем посту он приложил ссылку на материал телеканала CNBC, согласно которому государственный долг США растет на один триллион долларов каждые сто дней.

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