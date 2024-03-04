Маск согласился с необходимостью роспуска НАТО

После роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского Союза главный противник - Североатлантический альянс - тоже должен был прекратить свое существование. Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х заявил американский бизнесмен Дэвид Сакс, с мнением которого согласился миллиардер и инженер Илон Маск.

Сакс написал, что после распада СССР целью НАТО стало расширение за счет стран бывшей Организации Варшавского договора. Это создало вокруг альянса враждебность.

"Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие", - согласился с ним Маск.

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