В Китае объяснили причину увеличения роста затрат на оборону

Власти Китая постоянно увеличивают расходы на оборонные нужды исходя из интересов национального развития и необходимости защищать суверенитет и безопасность страны. Об этом заявил официальный представитель 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Лоу Циньцзянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ежегодно, когда проводятся сессии ВСНП, СМИ уделяют внимание вопросу оборонного бюджета, - сообщил он на пресс-конференции. - В последние годы в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китай <...> в целом поддерживал разумный и устойчивый рост расходов на оборону, способствовал одновременному укреплению своей оборонной и экономической мощи".

Как уточнил Лоу Циньцзянь, КНР увеличивает военные расходы с учетом "потребностей военной трансформации с китайской спецификой", чтобы "более эффективно выполнять свои международные обязанности и обязательства". "Я хотел бы подчеркнуть, что, по сравнению с США и другими крупными военными державами, расходы нашей страны на оборону <...> всегда были довольно низкими", - добавил он.

Официальный представитель подчеркнул, что Китай "неуклонно следует по пути мирного развития" и "готов делиться возможностями развития с другими странами". По его словам, КНР стремится выстраивать международные отношения нового типа, "основанные на взаимном уважении, честности, справедливости и беспроигрышном сотрудничестве".

В 2023 году на 1-й сессии ВСНП 14-го созыва Госсовет КНР огласил целевой показатель увеличения бюджетных расходов на нужды обороны - они должны вырасти на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (порядка $224,85 млрд). В 2021 и 2022 году китайские власти решили их увеличить на 6,8% и 7,1% соответственно.

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