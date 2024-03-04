Мощное извержение вулкана на Галапагосских островах

Извержение вулкана Ла-Кумбре началось на острове Фернандина, входящем в состав архипелага Галапагос.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство окружающей среды, водных ресурсов и экологии Эквадора со ссылкой на данные геологов.

Остров Фернандина не заселен, однако он находится в национальном парке и его посещают туристы.

Как отмечает эквадорское министерство, неизвестно, сколько времени продлится извержение и достигнет ли лава морского побережья, однако, согласно данным, это извержение будет сильнее, чем в 2017, 2018 и 2020 годах.

Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных.

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