Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На мой взгляд, было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту, поскольку ему грозит преследование в США, учитывая тот факт, что он предал огласке американскую государственную тайну", - заявил глава правительства ФРГ, чьи слова приводит агентство DPA, во время поездки в город Зиндельфинген на юго-западе Германии.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.

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