ФРГ обсудит с партнерами обстоятельства утечки переговоров офицеров

Правительство Германии собирается обсудить с партнерами ситуацию с перехваченными переговорами офицеров ФРГ. Об этом заявил представитель Министерства обороны ФРГ на брифинге в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы в тесном контакте с нашими партнерами. Мы доверительно обсудим в том числе этот инцидент. Я уверен, что будут прояснены все открытые вопросы", - сказал представитель.

При этом он и представитель МИД Германии отказались ответить на вопрос, считают ли они, что факт утечки нанес репутационный ущерб Берлину.

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