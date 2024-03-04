Еврокомиссар заявил, что ЕС необходимо сформировать общие запасы вооружений

Евросоюз (ЕС) нуждается в создании общих запасов вооружений. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон в интервью радиостанции France Info, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"<...> Мы создадим фонд, чтобы при запуске производства новых видов вооружений можно было заранее закупать часть [продукции] в качестве резерва и таким образом дать толчок [развитию] оборонной промышленности, а также создавать запасы необходимых нам [вооружений]", - отметил Бретон. Он добавил, что в США уже существует подобный механизм, который ЕС нужно адаптировать.

Агентство Bloomberg 27 февраля сообщило о планах ЕС нарастить к 2035 году оборонно-промышленное производство для того, чтобы иметь возможность обеспечивать около половины своих закупок вооружений. Как указывало агентство, украинский кризис показал ограниченные возможности промышленности ЕС и ее зависимость от других стран в области ключевых поставок и оборонного потенциала.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада на фоне недостатка собственных боеприпасов, которые они могут отправить Украине, ищут их в третьих странах. Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах.

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