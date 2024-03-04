Тегеран назвал необоснованными заявления США

Иран считает необоснованными заявления американской администрации, пригрозившей принять "быстрые и жесткие меры" в случае дальнейшего углубления оборонных связей Москвы и Тегерана, в том числе в космической сфере. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудничество России и Ирана в оборонной и космической сфере основано на нормах международного права, и ни у кого не должно возникать сомнений касательно [подобного характера] нашего сотрудничества. Иран активно сотрудничает с Россией, что является правом двух государств. Мы считаем предъявленные претензии необоснованными и политически мотивированными, в том числе обвинения, касающиеся сотрудничества Ирана и России в региональных кризисах, включая Украину", - приводит его слова агентство Tasnim.

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