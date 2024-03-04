Еврокомиссия не знает, когда начнутся переговоры о приеме Украины в ЕС

Еврокомиссия намерена представить в марте в Совет Евросоюза проект мандата на переговоры с Украиной о ее приеме в ЕС, но точные сроки одобрения этого предложения пока неизвестны, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия намерена представить положение о переговорах в Совет ЕС как можно раньше, мы намерены сделать это до конца марта. Но когда Совет утвердит его, мы не знаем, это вопрос к Совету ЕС", - сказал Мамер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя в Германии о своем намерении возглавить следующий состав Еврокомиссии, заявила, что начало переговоров с Украиной ожидается после выборов в Европарламент, которые состоятся 6-9 июня.

На саммите ЕС в декабре прошлого года, когда лидеры 27 стран Евросоюза поддержали начало переговоров о приеме Украины в Евросоюз, фон дер Ляйен заявляла, что эти переговоры начнутся уже в марте.

По оценкам европейских экспертов, Еврокомиссия намерена отложить начало переговоров с Украиной на период после выборов, чтобы это событие не подорвало электоральные результаты ключевых проевропейских партий Евросоюза.

Начало переговоров о приеме страны в Евросоюз не определяет никакие временные рамки для вступления страны в Евросоюз. Так, Турция начала переговоры о вступлении в ЕС более 18 лет назад - в октябре 2005 года, однако к настоящему моменту перспектива ее вступления в Евросоюз не просматривается.

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