СМИ отметили "значительный прогресс" на переговорах по ближневосточному конфликту

Стороны переговоров по установлению перемирия в секторе Газа достигли "значительного прогресса" в ходе первого дня консультаций в Каире.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил египетский телеканал Al-Ghad со ссылкой на источник.

По его информации, представители Египта, Катара, США и палестинского движения ХАМАС продолжают переговоры и стремятся прийти к какому-либо соглашению о прекращении огня до начала священного для мусульман месяца Рамазан, который в этом году наступит 11 марта. О чем именно договорились стороны к концу первого дня каирской встречи, пока не сообщается.

Израильская делегация не принимает участия в этом раунде переговоров, который продолжается в столице Египта с 3 марта.

2 марта телеканал Al Hadath сообщил, что ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по вопросу о длительности предполагаемого перемирия в палестинском анклаве и параметрах обмена заложников на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. По сведениям источника в структурах безопасности Египта, "стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев". Источник телеканала добавил, что "для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении жителей в эти районы".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!