В ООН сообщили о 55 вооруженных конфликтах в мире

Полыхающие в мире 55 вооруженных конфликтов приводят к гуманитарным кризисам и несут угрозу эскалации. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в Женеве на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В мире полыхают 55 конфликтов", - отметил он, обратив внимание на "широкомасштабные нарушения международного гуманитарного права и прав человека", которые "оказывают разрушительное воздействие на миллионы мирных жителей". "Перемещение населения и гуманитарные кризисы уже достигли беспрецедентных масштабов. И все эти конфликты имеют региональные и глобальные последствия", - подчеркнул Тюрк.

По словам верховного комиссара ООН, "редко когда человечество сталкивалось с таким количеством усиливающихся кризисов". Накладывающиеся друг на друга чрезвычайные ситуации усиливают риск эскалации конфликтов, предупредил он. "Война в секторе Газа имеет взрывные последствия для всего Ближнего Востока. Конфликты в других регионах, в том числе на Африканском роге, в Судане и Сахеле, также могут резко обостриться", - сказал Тюрк, добавив, что "рост милитаризации Корейского полуострова повышает уровень угрозы". Он также напомнил об "усугубляющемся кризисе безопасности в восточных провинциях Демократической Республики Конго" и об "атаках в Красном и Черном морях, создающих потрясения для глобальных перевозок товаров".

55-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 26 февраля по 5 апреля

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