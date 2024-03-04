Шольц счел нецелесообразным строительство новых АЭС в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против возвращения страны к ядерной энергетике, указав на нерентабельность строительства атомных электростанций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если кто-то сейчас решит построить АЭС, то, исходя из нынешних сроков строительства, она будет готова через 15-20 лет", - сказал он во время поездки в город Зиндельфинген на юго-западе Германии. По мнению канцлера, за такой период страна уже успеет решить все проблемы в области энергетики.

Шольц заявил, что электроэнергия, вырабатываемая АЭС, стоит намного дороже той, которая производится за счет ветра, солнца и других источников. "Если через 20 лет оглянуться назад и посмотреть, кто принял более дешевое и эффективное решение по вопросу производства электроэнергии, то это будет наша страна", - приводит его слова агентство DPA.

15 апреля прошлого года власти ФРГ отключили от энергосети три последние работающие АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Решение о постепенном отказе от атомных станций было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Последние АЭС первоначально власти планировали отключить к 1 января 2023 года, но в свете конфликта на Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля 2023 года.

Отключение АЭС вызвало в обществе и политических кругах ФРГ ожесточенные дискуссии и споры. Даже в рядах правящей коалиции произошел раскол по вопросу отключения станций. Свободные демократы выступали за продолжение использования АЭС и настаивали на том, что атомная энергетика надежна и не наносит ущерба окружающей среде. Но "зеленым" в итоге удалось отстоять в правительстве свою повестку и добиться отключения.

Первая коммерческая АЭС была запущена в ФРГ в 1960 году в баварском округе Нижняя Франкония.

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