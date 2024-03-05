Эмиссар США обсудит в Бейруте условия прекращения огня на юге Ливана
Старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах между Ливаном и Израилем, прибыл с визитом Бейрут, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил новостной портал Naharnet, американский эмиссар на встречах со спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати обсудит условия прекращения огня на юге Ливана.
По информации издания, Хокстин передаст ливанскому правительству план урегулирования пограничных проблем, сохраняющихся между Ливаном и Израилем. Его реализация начнется одновременно с установлением перемирия в секторе Газа.
План предусматривает отвод вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" за реку Литани и размещение на границе с Израилем частей регулярной ливанской армии, которой будут оказывать содействие в обеспечении мер безопасности Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). Такой шаг, считает Хокстин, снизит военную напряженность в регионе и позволит вернуться в пограничные районы перемещенным лицам.
После переговоров в Бейруте американский посредник направится в Израиль.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре