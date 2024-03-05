Эмиссар США обсудит в Бейруте условия прекращения огня на юге Ливана

Старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах между Ливаном и Израилем, прибыл с визитом Бейрут, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил новостной портал Naharnet, американский эмиссар на встречах со спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати обсудит условия прекращения огня на юге Ливана.

По информации издания, Хокстин передаст ливанскому правительству план урегулирования пограничных проблем, сохраняющихся между Ливаном и Израилем. Его реализация начнется одновременно с установлением перемирия в секторе Газа.

План предусматривает отвод вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" за реку Литани и размещение на границе с Израилем частей регулярной ливанской армии, которой будут оказывать содействие в обеспечении мер безопасности Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). Такой шаг, считает Хокстин, снизит военную напряженность в регионе и позволит вернуться в пограничные районы перемещенным лицам.

После переговоров в Бейруте американский посредник направится в Израиль.

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