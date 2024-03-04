Польша хочет попросить ЕК изменить жесткую линию "Зеленого курса"

Варшава в ближайшее время обратится в Еврокомиссию с предложением об изменении жесткой линии стратегии ЕС "Зеленый курс". Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся с визитом в Вильнюсе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этой стратегии содержатся положения, которые не совсем адекватно соотносятся с реальной ситуацией в ЕС. В ближайшее время выступлю с инициативой пересмотра таких установок, чтобы защитить сельское хозяйство, производство продуктов питания в Польше, в Европе", - сказал он.

Глава правительства не уточнил, какие это будут инициативы и на какие требования стратегии "Зеленый курс" они будут нацелены. "Охрана природы не должна быть в конфликте с элементарными интересами производства продуктов и сельского хозяйства. Не должно быть войны между экологами и фермерами", - отметил Туск.

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