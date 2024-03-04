Фермеры разбросали навоз и спровоцировали ДТП в Германии

Под Берлином около 5 тыс. протестующих фермеров разбросали тонны навоза на трассу B5, что привело к нескольким ДТП. Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету Bild. Немецкая полиция сообщила, что инцидент произошел в ночь на 4 марта.

Помимо этого, вечером в воскресенье протестующие вывалили навоз на протяжении несколько сотен метров той же трассы в районе Вустермарка. В результате два автомобиля попали в ДТП и пять человек пострадали.

В полиции добавили, что днем в понедельник восемь автомобилей блокировали трассу B5 в направлении Науэна и еще три - в направлении Берлина. Также в районе Глиникского моста протестующие перекрыли автомагистраль B1. В каждом направлении между Берлинерштрассе в Потсдаме и Кенигштрассе в Берлине было открыто только по одной полосе.

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