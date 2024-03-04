Байден продлил на год действия антироссийских санкций

Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении России, введенных из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в документации, распространенной Белым домом, передает Day.Az.

Речь идет о мерах, ограничивающих Российскую Федерацию, которые были введены администрацией Байдена 21 февраля 2022 года, предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года, а также администрацией 44-го президента США Барака Обамы в 2014 году. Согласно документу, Байден пришел к выводу, что все эти санкции должны остаться в силе после 6 марта 2024 года.

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