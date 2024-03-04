Первая авиабаза НАТО на Западных Балканах открылась в Албании

Первая авиабаза НАТО на Западных Балканах открылась в понедельник в Албании, передает Day.Az.

"В понедельник (4 марта 2024 года) Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив ее в современный центр для будущих воздушных операций НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.

Отмечается, что это стало крупнейшим проектом НАТО в Албании. Альянс потратил на это около 50 миллионов евро.

Авиабаза расположена в 80 километрах к югу от Тираны (столица Албании).

Албанский премьер Эди Рама еще в августе 2018 года заявил, что НАТО приняла решение о строительстве первой авиабазы на Западных Балканах в Албании. Местом строительства был выбран старый военный аэродром в городе Кучова (с 1950 по 1990 годы - город Сталин) в округе Берат.

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