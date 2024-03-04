Неизвестный захватил заложников в больнице в Германии

Правоохранители немецкого Ахена проводят спецоперацию в связи с захватом заложников в местной больнице.

Как передает Day.Az, об этом сообщает 4 марта издание Bild со ссылкой на представителя полиции.

"Все имеющиеся силы реагирования подняты по тревоге", - заявил источник.

Сообщается, что вооруженный мужчина проник в госпиталь Луизен на улице Боксграбен и угрожал нескольким людям. Его личность пока не установлена, также неизвестно, выдвигал ли он какие-либо требования. Информация о пострадавших отсутствует.

Территория оцеплена полицейскими, рядом с больницей дежурят пожарно-спасательные бригады. Дороги в окрестностях медучреждения перекрыты. Также в связи с происшествием из города Кельн вызван спецназ.

Больница Луизен имеет 12 отделений и 378 больничных мест. В госпитале трудится порядка 1600 сотрудников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!