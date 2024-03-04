Неизвестный захватил заложников в больнице в Германии
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Правоохранители немецкого Ахена проводят спецоперацию в связи с захватом заложников в местной больнице.

Как передает Day.Az, об этом сообщает 4 марта издание Bild со ссылкой на представителя полиции.

"Все имеющиеся силы реагирования подняты по тревоге", - заявил источник.

Сообщается, что вооруженный мужчина проник в госпиталь Луизен на улице Боксграбен и угрожал нескольким людям. Его личность пока не установлена, также неизвестно, выдвигал ли он какие-либо требования. Информация о пострадавших отсутствует.

Территория оцеплена полицейскими, рядом с больницей дежурят пожарно-спасательные бригады. Дороги в окрестностях медучреждения перекрыты. Также в связи с происшествием из города Кельн вызван спецназ.

Больница Луизен имеет 12 отделений и 378 больничных мест. В госпитале трудится порядка 1600 сотрудников.

Am Luisenhospital in Aachen hat sich eine Bewaffnete verschanzt

Mehrere Löschzüge der Feuerwehr stehen im Umkreis der Klinik in Bereitschaft

Im Luisenhospital gibt es zwölf Fachabteilungen wie u. a. Gefäßchirurgie, Frauenheilkunde und HNO-Klinik

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