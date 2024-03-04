Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы

Действующий президент США Джо Байден пытается сохранить свой пост нечестными путями. Соответствующее заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам Трампа, Байден использует судей и прокуроров для победы на выборах. Экс-президент считает, что США "лучше этого".

"Президент Байден, прекрати превращать в оружие судей и прокуроров. Участвуй в схватке самостоятельно", - цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп полагает, что многочисленные расследования в его отношении координируются из Белого дома. Кроме того, экс-лидер призвал Байдена закрыть американскую границу.

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