В Великобритании прокомментировали утечку из бундесвера

Утечка разговоров офицеров бундесвера является серьезной проблемой. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Собеседник агентства отказался комментировать ситуацию. По его словам, расследование данного инцидента является делом Германии. Он процитировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего произошедшее "очень серьезным вопросом".

Он также напомнил, что Великобритания стала первой из западных стран, поставивших Украине крылатые ракеты большой дальности. На Даунинг-стрит отметили, что Лондон призывает союзников "сделать то же самое".

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